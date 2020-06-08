歐洲股市周一（8日）開低，泛歐指數Stoxx600開盤小跌0.8％，三大指數小吐0.7％~1％。德國DAX30指數跌0.95％，英國FTSE100指數跌0.70％，法國CAC40指數跌0.79％，另外義大利FTSE MIB指數則是小跌 0.37％。

因美國五月失業率遠低於市場預估，加上歐洲央行公布擴大經濟刺激計畫，消息激勵歐洲股市上周五（5日）強勁上漲。然而反種族歧視示威遊行在全球引起共鳴，本周日在全美及全球各地出現了大批示威人潮，民眾上街抗議種族歧視及濫用警權，引起投資人擔憂。

英國自本日起對所有入境英國的旅客實施隔離措施，和逐漸鬆綁的歐洲各國形成強烈對比，航空及旅遊產業皆出現反彈聲浪，航空業更考慮採取法律行動挑戰政府。今日向英國政府發函的國際航空公司（IAG）及易捷航空（EasyJet）各自上漲3％及2.75％。

根據德國聯邦統計局（Destatis）的報告顯示，德國四月的工業生產萎縮17.9%，遠超過專家原先預估的16%，且創下有史以來最大跌幅。德國股市今日開黑，漢莎航空（Lufthansa）跌1.05%，戴姆勒（Daimler）跌0.98%。

法國空中巴士公司（Airbus）日前公布五月沒有收到任何訂單，且預期直升機業務也可能面臨困境，8日開盤跌0.9%。根據法國媒體報導，法國政府預計本周將會宣布航空產業振興計畫，規模將達100億歐元，包括10億歐元的投資基金。

雷諾汽車（Renault）近日宣布將於兩年內完成20億歐元的預算刪減案，並預計減少員工數量；隨著各國逐漸解封，汽車股近幾日領漲，雷諾汽車8日開盤漲1.35%，寶獅汽車（Peugeot）則漲0.75%。

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