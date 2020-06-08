民眾黨立院總召賴香伶今日接受記者電訪回應，民進黨桃園市議員王浩宇被網友號召罷免一事，不只是因為上周對許崑源議長的不當言論，而是此人長年不斷放假消息所累積的負評。若當權者是假消息的既得利益者，就選擇視而不見，等同默許，進而造成今天社會上的對立，這就是不負責任的政治文化。

王浩宇在2019年4月27日，指責時代力量黨工林效先持有大量2級毒品，要求當時的時代力量黨主席黃國昌應該向社會道歉。並放話「若沒有這件事，我願意辭去議員退出政壇」。結果最後林效先獲不起訴處分。後來林效先為此提告王浩宇誹謗罪，2020年3月27日，桃園地院判決王浩宇須賠償林效先25萬。

王浩宇也在2020年3月11日貼出與民眾黨張益贍的對話紀錄，並宣稱民眾黨有意拉攏當時還是綠黨黨籍的王浩宇。但後來民眾黨立委蔡壁如出面回應表示「不可能，王浩宇這個人毫無誠信可言。」而王浩宇對時力、民眾黨的爆料，皆被外界解讀為是替綠營打擊政敵的手段。

賴香伶指出，去年蔡政府在選舉期間不斷地說要打假新聞、假消息。但選後就無消無息。這類的錯誤資訊應該要去導正，但執政黨一直沒有拿出好的方式。當政治人物做不到自我要求時，當然要靠政治領導人去宣示、要求。這樣對假新聞的打擊能力，才有可能比較到位。

賴香伶說，「王浩宇罷免案」背後所代表的意義是，有些政治人物的言論，若符合掌握權力的執政者的利益，就長期被慣性放縱、容許。掌權者的不聞不問，等同默許，造成社會群眾的撕裂，這樣的政治文化是不負責任的。

(中時 )