realme自2018年創立，憑藉敢越級的產品與品牌主張，全球累積用戶數於今年5月達到3500萬，成長速度亮眼。realme在年初啟動手機+AIoT雙引擎策略，為傳遞潮玩生活理念，realme今(8)日正式推出官方商城─realme網路商店，並於6月9日至6月14日舉辦開幕慶活動，狂撒數十萬折價券並獻上多項明星商品超殺優惠！

歡慶realme網路商店開幕，於6月9日至6月14日祭出為期6天在台最大規模優惠活動，開幕慶期間，凡註冊會員即可獲得50元折價券；6月9日至6月11日加碼推出「折價券天天瘋搶」限量搶券活動，分別推出100元潮好用折價券、300元潮划算折價券及500元潮大方折價券，每日上午10點正式開搶。搶券只要手速夠快，三種面額均能擁有，單人單日最高可獲得等值900元折價券，連續報到三天最高總計2,700元，活動累計釋出數十萬折價總額！

除瘋搶折價券外，6月12日至6月14日更推出連續三日的「每日秒殺」搶購活動，於每日上午10點及下午2點推出不同熱門品項優惠，超殺折扣最高現省800元，以超值優惠價輕鬆搭出屬於自己的潮態度。首日推出潮酷包包系列驚喜價，realme果凍包99元、realme後背包299元；次日推出潮流配件系列優惠價，realme Buds Air 1,599元、 10000 realme快充行動電源399元；最終日則祭出realme Buds 2及realme Buds Air保護殼1元搶購價回饋用戶。此外，還有商品直降優惠，realme 5 Pro優惠價6,288元，現省1,202元；realme Buds Wireless優惠價699元，現省200元，眾多好康請請參考realme網路商店。

(科技)