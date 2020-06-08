受到美股激勵，南韓KOSPI指數周一高開，隨後受三星李在鎔出庭消息，拖累韓股，收盤小漲2.4點或+0.11%，為2184.3點。成交量放大，有8.4億股進行交易，總價值約12.9兆韓元(約合107億美元)。

機構投資人賣超3717億韓元，結束連五日買超，外資買超74億韓元，散戶買超3790億韓元。

三星副會長李在鎔今日上午出庭，預計法院今晚將做出羈押與否的判決，三星相關公司股價皆下跌，由於集團市值龐大，拖累KOSPI指數表現，三星電子跌1.08%，收報5.49萬韓元，結束長達連10個交易日的上漲，三星生物邏輯跌0.15%，報66.4萬韓元，三星SDS跌0.81%，報18.3萬韓元，三星電機跌1.14%，報13萬韓元。

大宇造船(Daewoo Shipbuilding & Marine)周一聲稱從歐洲公司獲得一筆9000億韓元(約7.48億美元)的兩艘液化天然氣載運船(LNG Carrier)的建造訂單，股價上漲4.6%，收報28350韓元。

(時報資訊)