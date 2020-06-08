前職業美式足球NFL外接員卡德威爾（Donald "Reche" Caldwell）的母親證實，兒子在美東時間周六晚間於家鄉佛羅里達州坦帕灣遭到殺害，得年41歲，警方後來也確認有兇殺案發生，但拒絕透露是不是卡德威爾。

卡德威爾畢業自佛羅里達大學，2000年曾幫助佛大在東南聯盟奮戰，2002年NFL選秀會被聖地牙哥電光隊選中，效力到2005年，2006年加入新英格蘭愛國者，同年締造累積760碼的愛國者隊外接員紀錄，在NFL累積出賽7個球季，生涯71場賽事阻斷152次傳球，為球隊推進了1851碼，並完成11次達陣。

卡德威爾英年早逝令人不勝唏噓，愛國者總教練比利契克（Bill Belichick）透過聲明表示：「聽到卡德威爾過世的消息悲痛萬分，球隊記得他令人信賴的貢獻，我的心與他的家人同在，也為他們祈禱。」

前愛國者隊明星四分衛布雷迪（Tom Brady）在Instagram動態放上全黑照片，並在照片說明放上雙手祈禱的表情符號，也透過兩則限時動態願卡德威爾安息；曾和卡德威爾當過隊友的華生（Benjamin Watson）透過推特發文說：「總是為我們帶來笑容，擁有一顆明亮的心、臉上掛著大大的笑容，擁有精彩的人生故事。很遺憾聽到你過世的消息，我的好隊友， 希望老天爺可以撫慰他的家人，讓他們度過這段傷心的時間。」

(中時 )