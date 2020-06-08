新冠肺炎疫情趨緩後，政府、民間開始拚觀光，邁入第9年的一見雙雕藝術季活動確定舉辦，將在7月11日在七股鹽山、七股遊客中心登場，但考量到各地沙雕展同質性太高，加上雨季、颱風季等不確定因素影響，並保護海岸不再取海沙，今年將捨棄沙雕，主打鹽雕和光雕展，「雙雕」名稱仍然不變。

一箭雙雕藝術季是台南沿海地區觀光盛事，根據雲嘉南濱海國家風景區資料統計，每年藝術季期間平均可吸引10多萬人次前來參觀，同時期還有台南市觀光旅遊局、七股區公所的「將軍吼」音樂祭、海鮮節等活動，相當熱鬧，今年受到疫情影響，還有環保觀念抬頭，因此藝術季展出內容稍有不同。

雲管處處長徐振能表示，防疫大解封後，振興觀光的安心國旅補助將在7月1日上路，管理處為振興地方觀光，也趕上暑假觀光熱潮，一見雙雕照常舉行，台鹽七股鹽山副場長王景田說，受疫情衝擊，遊客與往年相比減少4成，疫情趨緩後，園區陸續接到團體預約，配合振興三倍券，商品將提出優惠折扣送好禮活動衝人氣。

今年的一見雙雕藝術季，將在七股鹽山推出全台最大鹽雕「星心相愛」、以防疫為主題的「台灣加油」，另外還有生態保育的「還以鹽色」、重現曬鹽場景的「鹽鄉風情畫」、「鹹鹹在家」等作品；七股遊客中心將打造5公尺高的巨型黑面琵鷺地景藝術「七股尚Happy」，也開放遊客坐竹筏欣賞4D環繞光雕劇場，相關工程正在進行中。

(中時 )