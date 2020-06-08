文化局在和平島上鎮進行西班牙古城、修道院等遺址挖掘。（許家寧攝）

張顥瀚關心未來考古完成後，未來遺址如何利用與如何解決當地交通問題。（許家寧攝）

基隆和平島近年因附近彩色屋、阿根納造船廠等爆紅景點，停車問題嚴重，尤其假日更是一位難求，市議員張顥瀚在市政總質詢主張，挖掘中的「聖薩爾瓦多城」遺址，若能仿十三行博物館在上方規畫停車空間，充分利用歷史場域，也一併解決長久以來的問題。

張顥瀚表示，和平島是台灣重要的歷史場域，不過島上巷弄空間狹小，未來建築量體空間勢必向上利用，像是國外也有很有多博物館建在遺址上方，建議市府日後能否作為開放式的展覽空間，讓民眾可以站在玻璃帷幕上方了解古蹟挖掘與導覽。

張顥瀚指出，針對人進來後，勢必也要滿足相關停車需求，當然包括古蹟維護、向台船取得土地以及建蓋量體，這一筆預算並非市府所能負擔，他拋出這個大膽的想像，是希望預先市府面對未來考古工作完成後，先有一個充分的討論空間。

他也認為，外縣市遊客來到基隆交通移動並不方便，考量基隆市區多坡地、各景點的距離都不長，建議在中正區先試辦共享機車，透過電動載具串聯李宅、旭丘到和平島各景區間的交通，增加共享機車效率，相對也能減少對停車空間的需求。

文化局長陳靜萍表示，國外確實有看到相關案例，因為國內外適用的法規不同，還需要進一步研商是否可行。對此，交通處長李綱也說，目前在和一路規畫94個停車格，另也向爭取基隆港務公司爭取土地興建停車場，解決停車問題。

400年前西班牙人在和平島興建「聖薩爾瓦多城」，文化局目前推動大歷史場景計畫，去年底在平一路的修道院遺址挖掘出一具雙手呈現祈禱狀的歐洲人遺骸，以及十字架等大批西方文物，和一路考古遺址也發現大量的圓山文化等史前時代陶器。

(中時 )