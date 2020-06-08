藝人謝和弦在《中國時報》報社外牆噴上不雅字眼，還揚言放火，遭依妨害名譽、恐嚇公眾罪起訴。台北地院今開庭，謝在女友莉婭陪同下現身，他當庭認罪，但表示他不是真的要對誰放火，而是想像鄭南榕一樣，燃燒自己，照亮別人。

檢方起訴指出，謝和弦去年12月14日凌晨5時許，以紅色噴漆在報社外牆上噴不雅字眼，保全發現後報警，謝和弦在派出所做完筆錄離開，早上11時又折返報社，持綠漆再朝報社招牌噴漆後逃逸，犯後又在臉書上發文：「哈囉，這次噴漆，下次就放火囉」。

謝和弦表示，他當天在警察局做完筆錄，警察又硬留了他1小時，他當時「牙起來（台語，意指很生氣）」，才會再去潑一次漆，並強調自己不是針對《中國時報》；至於臉書發文也不是要放火，而是想像鄭南榕一樣，燃燒自己照亮別人，當時被躁鬱症影響的很嚴重，但承認言行確實違法。

因謝和弦認罪，法官認為沒有其他證據要調查，庭末諭知全案轉為簡易判決，刑欺將會是6個月以下，易科罰金。謝表示沒有意見，「該怎麼判就怎麼判」，但還是希望緩刑，因為才剛出來，願意以做公益為緩刑條件。

另外，謝和弦今年2月6日轉發「大麻可殺死新冠肺炎病毒」圖像在個人IG，遭依違反《傳染病防治法》起訴，他今天表示，當時也是受到躁鬱症影響，不過病情完全好了，現在很正常。

(中時 )