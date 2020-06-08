大甲媽祖9天8夜遶境活動定案，確定恢復辦理並於6月11日起至6月20日舉行，12日遶境隊伍就會到彰化，彰化縣政府和警方全都繃緊神經，大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤8日近午剛舉行記者會宣布遶境消息，下午無預警現身彰化縣警局拜會。

由於鄭銘坤突然造訪，加上事前並未事先告知，讓彰化警方嚇了一跳，而彰化縣警局長方仰寧當時正在主持會議，與保安科、刑警大隊，和彰化分局等遶境行經路線所在轄區分局討論警力部署，他也大方邀請鄭進入會議室向警局同仁致意。

往年大甲媽進出彰化市總是人潮擠爆，為了嚴防爆發推擠、搶轎衝突，彰化警方每年都嚴加戒備，派出優勢警力維持秩序，遶境前夕也會由轄區分局與派出所員警，輪番前往各角頭宮廟，了解陣頭迎接大甲媽的細節，再三叮嚀避免陣頭間擦槍走火。

今年延期後突然在中央宣布解封後，鎮瀾宮突然宣布決定恢復辦理，距離起駕僅剩4天時間，彰化警方根本還來不及熱身，只能立刻起跑、跟時間賽跑。

鄭銘坤深知警力配置時間太倉促，趕緊親自前來致意，芳並當場在會議中公布遶境活動警方統一聯繫窗口。彰化警長方仰寧也當場要求鎮瀾宮要配合防疫，並針對遶境所有陣頭、隊伍，皆須實名制、事先造冊，提供警方以利掌握情況。

(中時 )