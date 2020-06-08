日前，英國駐陸貿易使節吳僑文（John Edwards）在接受《國際金融報》記者採訪時表示，英國在對待華為的態度上沒有出現「大反轉」。

吳僑文表示：「目前，英國政府還沒有對華為5G問題進行正式審查，也沒有推翻之前的審查建議。我們確實接受了一些建議，但是我們還將繼續關注這一問題。英國政府現在正在制定立法，以實施1月份提出的審查建議。此外，審查僅是政策層面的框架。最後，還是將由電信公司自行決定在法律框架內使用哪家供應商。我們也在評估，美國對華為的最新制裁可能對提供5G設備和5G網路產生何種影響」。

此前，經過長達15個月的審查，英國首相強生在今年1月宣佈，只要把華為的網路份額限制在35%以內，將5G合同授予這家大陸科技巨頭的風險就是可控的。

英國外交部常任副部長兼外交服務負責人麥克唐納4月也表示，英國政府允許華為公司參與英國5G網路建設的決定不會輕易更改，而且據他所知，政府也不會重新就該決定進行討論。

但6月1日，英國政府發言人表示，目前華為能否繼續參與到英國的5G建設待定，英國需要就此前美國的新規做進一步的評估，以確定對英國5G建設的相關影響。《華爾街日報》引述知情人士的話稱，英國安全部門官員傾向最早於6月底建議無線運營商在未來的網路計劃中減少或完全棄用華為設備。

英國在是否允許華為參與英國5G基建問題上的態度反覆，令人捉摸不透。不過，這一次吳僑文又否認英國在對待華為的態度上出現「大反轉」。

(中時電子報)