劉厚理（左三）就近進入石光國中就讀，均未補習，靠自製筆記、師長輔導、雲端題庫等，考取5A4＋作文5級分的好成績。（莊旻靜攝）

劉厚理（前排右三）就讀石光國中，成績優異也不藏私，班上同學均錄取公立高中、高職。（莊旻靜攝）

莊旻靜／竹縣報導

石光國中學生劉厚理今年在會考，考出5A4＋作文5級分的好成績，他進入國中後，完全沒補習，僅靠學校提供的雲端題庫、教師解答，加上自作筆記融會貫通，行有餘力之餘還替同學量身打造作筆記。劉厚理國小時曾因腦癌險些中斷學業，卻靠著自律與勤學，如今考出讓全校師生都振奮的好成績。

劉厚理的父親劉華凱說，劉厚理在小學4年級時因頭痛到像被鐵鎚敲，前往新竹馬偕急診，隨後再轉往台北醫學大學附設醫院治療，診斷出腦癌，一年多的時間，劉厚理經歷兩次開腦手術、10次化療，還有30天的放射治療等，劉厚理說他已不記得當初抗癌的辛苦，不過劉華凱卻在筆記本上紀錄一次次化療住院時間，短則3天、多則6天，展現對抗病魔紀錄。

劉華凱說，劉厚理首次被報導就是在北醫及醫師幫助下成功對抗腦癌，事後也有3組病患因報導而前往北醫求醫。抗癌過程如今說來輕描淡寫，劉厚理當年因化療副作用變成小光頭，劉華凱也理光頭，並刻上「加油」2字，替兒子打氣，他也記得孩子食慾不好、吃不下，或是憂心白血球太低，無法如期化療的心路歷程。

劉厚理當時就讀關西鎮的太平國小，本來因為療程辛苦，一度考慮休學，但在當時代理校長的主任鼓勵下，劉厚理在治療之餘，仍盡力上課、讀書，最後與9名同學一起畢業。

這9名同學中，有7人也成為劉厚理的國中同學，受父親勤於筆記的影響，劉厚理說，他讀書的訣竅就是「作筆記」，邊統整歸納時，同時也在複習、吸收，他會上網搜尋讀書方法，參考別人的影片，發現作筆記字也要美、表格要清楚，「自己也才會想看」。劉厚理說，養成習慣後，「每天做就不辛苦」。

石光國中校長張君豪表示，劉厚理就學期間沒有補習，學校由翰林雲端學院提供資源，每個學生都有帳號，進入後有題庫可以練習，劉厚理也善用雲端學習，有不懂就問師長。班導師王志謙說，劉厚理自我要求高，一般段考都自我期許考90分以上，也成為他考出5A成績的基礎，且劉厚理生活習慣良好，都會把座位打理得很乾淨。

教導主任廖珮馨對劉厚理也印象深刻，在會考當天還看到有學生以劉厚理的筆記作複習。輔導主任張凱雯也觀察到，劉厚理和同學分享筆記，還會貼上貼紙，或寫些鼓舞同學的話，十分友善、溫暖。

劉厚理成績優異卻也不藏私，周末假日常與數名同學聚集在學校附近超商共學，還會出考題當小老師，甚至也會替同學量身打造筆記，共同提升學業成績，劉厚理還說，替同學整理筆記「等於自己也複習一次」。

劉厚理目標明確，進入國中時，就想考5A，他也分析過，取得5A等同分數要落在80分以上，因此他段考也以每科90分要求自己，逐步達成目標。他如今可望成為新竹中學新生，不過仍未確立未來志向，他說「會在高中找答案」。

劉華凱坦言，在厚理年幼時，曾與妻子討論過是否要送孩子去市區學校就讀，「比較有競爭力」，但後來考量到每日車程往返，就打消念頭，以就近入學為主，他鼓勵厚理兄妹養成良好習慣，不強求學業表現，以鼓勵為主，也感謝厚理求學路上老師們的協助，證實偏鄉學生只要努力，一樣也會有出色的表現。

(中時 )