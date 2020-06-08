普萊德科技（6263）8日公布5月自結合併營收為9,089萬元，較上月的7581萬元成長19.89％，惟較去年同期的1.09億元，下滑16.34％，累計前5月合併營收為4.63億元也較去年同期的5.41億元，下滑14.44％。

為拼今年逆轉勝，普萊德積極佈署未來戶外網路通訊市場，並推出軍用等級IP67防塵防水PoE網管型交換器 (ISW-808PT-M12)，能於水下1公尺運作，提供8埠802.3at PoE+ 36瓦乙太網供電能力，並符合EN50155規範，提昇軌道運輸應用的網路效能。同時，搭配普萊德新款802.11ac 900Mbps戶外無線基地台 (WBS-512AC)，相容802.3at PoE+，支援最新2T2R WAVE2 MU-MIMO無線技術與內建14db雙極性天線，無線傳輸遠達10公里，加速智慧交通、學校、工廠等需求高頻寬長距離之無線網路基礎建設。

此外，普萊德工業級IP67乙太網供電器系列 (IPOE-165, IPOE-175, IPOE-E302)，支援802.3bt PoE++ 60瓦供電、802.3at PoE+ 30瓦供電能力，機殼達IP67防塵防水和IK10防暴等級，保護嚴苛環境的網路傳輸順暢，產品隨插即用，耐攝氏零下40度至高溫75度工作範圍，大幅強化戶外長距離網路的佈建彈性和網管效率。

(工商 )