新冠肺炎疫情趨緩，隨著國內防疫措施「解封｣，中央與地方紛紛投注資源振興國旅，推升旅遊消費質與量，雄獅旅遊特別精選國內七大媲美國外的美景，推出「台灣的美，都有世界風」行程：澎湖-島嶼度假、馬祖-戰地神話、金門-人文風情、墾丁-沙灘浪Live、小琉球-海龜浮潛、台東-熱氣球嘉年華、花蓮-自然純淨震撼地形，同時由領隊達人帶路，讓民眾不用出國就能體驗全世界的美好，並且能夠更深入認識台灣之美！

防疫解封新生活之後，民眾雖然無法出國旅遊，但旅遊消費就由外而內轉至國內旅遊上，尤其反應在端午連假、暑假，雄獅旅遊觀察，預訂端午連假訂單已經較去年同期成長50％，在此波六月國旅復甦之下，台灣七大度假風目的地皆有爆量成長，其中成長最高的排名依序為：澎湖、花蓮、墾丁、台東、金門、馬祖。屏東墾丁則為夏日戲水的熱門選擇，花東因為自然景觀豐富可避免群聚，又有緊接而來的熱氣球節、豐年祭等大型觀光節慶，深受親子族群所喜愛；而離島旅遊，澎湖吉貝沙尾完全不輸馬爾地夫，今年六月起澎湖整個月訂單較去年同期成長70％，七月六日起海上花火節加漫威之夜登場，住房更是一位難求，成為「類出國｣感最夯的國內旅遊目的地！

雄獅旅遊發言人游國珍表示：「未來三年台灣就是一個內需產業，雄獅率先整編1500人力投入國內旅遊，以『台灣美、台灣好、台灣人』經營雄獅台灣學，台灣是全世界獨一無二的寶島，具有許多旅遊資源上的優勢，有山有海、有陽光沙灘的小島、更有多國殖民的歷史人文，一個小時的車程，可以從高山到大海，有那麼多媲美國際的美景！都在這塊寶島！」

雄獅「台灣的美，都有世界風」系列行程首波推出澎湖、金門、馬祖、花蓮、台東、墾丁、小琉球等7大區域，處處都有讓人有時空錯置的感覺。澎湖是台灣最受歡迎的離島，其中吉貝沙尾綿延的貝殼白砂，濃濃的海島度假風情完全不輸給馬爾地夫；金門則具有戰地歷史人文背景，沙美老街上的傳統建築近似於摩洛哥的異國風土磚牆！而馬祖北竿的芹壁聚落，從制高點向聚落看去，錯落有致的建築搭配海岸，具有地中海風情。花蓮則有豐富的斷層、峽谷等天然地形，崇德瑩農場一整片綠油油的草皮、青山綠水還有無邊際蔚藍海岸線，不輸地形多樣的紐西蘭。

而台東一年一度國際知名的「熱氣球嘉年華」，可於鹿野高台搭乘熱氣球飽覽縱谷風光，不必遠赴土耳其，在台灣也能有獨特的熱氣球體驗。墾丁則是夏日熱門的戲水景點，超人氣沙灘南灣，細沙與透明的海水，椰子樹搭上豔陽，不用遠到夏威夷就能體驗海灘度假放鬆時光！小琉球則是得天獨厚的潛水勝地，不用出國就能體驗與海龜共游的樂趣，厚石小灣、蛤板灣海岸、杉福漁港都有清澈的海水與遼闊海景，而矗立在海灘的花瓶岩，獨特造型和沖繩愛心岩有異曲同工之妙！

(中時 )