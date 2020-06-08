台灣人壽繼日前推出「安心365」家庭型防疫保單之後，再推出全新團險防疫保單「台灣人壽疫保安心團體健康保險附約」，為加強員工法定傳染病的醫療保障，提早佈署企業團險防疫，若一旦員工確診如新冠肺炎等法定傳染病緊急情況發生時，即能額外保障員工住進負壓隔離病房的日額暨療養保險金給付，以及一次性慰問保險金給付補強，照顧員工更周到。

企業於員工團險中只要規劃有住院醫療險（實支實付型或日額型）等主約，均可附加「疫保安心」附約，65歲（含）以下員工都能承保，且員工配偶與子女等家屬，亦可加保。這張高CP值「疫保安心」附約有幾項特色，一、緩減突發疫情的經濟安定衝擊，一旦法定傳染病確診，給付一次性「法定傳染病慰問保險金」（10倍日額）作為急難金之需；二、因法定傳染病入住負壓隔離病房，每日提供1倍日額之「負壓隔離病房日額保險金」（最高給付60日）支應額外家庭照護費用；三、再加碼給付每日提供0.5倍日額之「負壓隔離病房療養保險金」作為療養或營養品費用補償之需。

以一家擁有10名員工（男女性各5人）的企業投保為例，其員工平均費率以40歲為例，若再附加投保新臺幣（下同）2,000元日額「疫保安心」附約，每人每年保費只要104元，企業每年僅須再增加1,040元保費。萬一發生確診情事，員工可獲一次性慰問保險金20,000元，入住負壓隔離病房，則有「負壓隔離病房日額保險金」每日2,000元及「負壓隔離病房療養保險金」每日1,000元的理賠給付。

台灣人壽表示，一般團體住院醫療險提供一般病房住院日額保險金及加護病房或燒燙傷病房保險金給付項目，但並無負壓隔離病房相關保險金，遂於日前推出「安心365全戶罩」防疫保單專案，將負壓隔離病房比照加護病房住院項目理賠給付。對於企業日益重視員工健康防疫需求之際，建議以團體議價、團體核保及平均費率的規劃優勢，加保「疫保安心」附約，加碼員工健康保障。

(中時 )