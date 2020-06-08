桃園市議員王浩宇因6日晚間在臉書發布高雄市議會議長許崑源死訊，部分用字引發韓粉不滿，韓粉們今(8日)聚集在他的服務處外討公道，並丟雞蛋和撒冥紙，過程中引發衝突，其中杏仁哥等人遭警方帶回。對此，王浩宇剛剛也在臉書做出相關回應，他提到，「我確實不是個完美的議員，如果有做不好的地方，我願意虛心接受你們的批評指教。」

韓粉集結王浩宇服務處丟雞蛋砸水球場面火爆。(呂筱蟬攝)

王浩宇雖然宣布服務處今日暫停服務，但抗議民眾仍然前往現場抗議，並高喊「罷免王浩宇」，也有人朝著服務處丟雞蛋、撒冥紙，引發一陣混亂。而王浩宇則是在臉書寫下，「感謝今天所有因為我而犧牲寶貴時間、淋雨抗議的長輩們，感謝你們的對我的批評指教」、「砸蛋破壞的部分，已告知警方不提告。」

王浩宇提到，「對於今天為了我而必須吹風淋雨維安、甚至被水球砸到的警察同仁們，我要致上最深的歉意，真的很抱歉造成你們不便，這一切都是我的不對。對於福州路附近的鄰居，也再次表達最深的歉意。」

另外，王浩宇說，2014年，站在路口三百多天的他，意外的成為中壢最年輕的議員，在過去的五年，兢兢業業的努力，不畏懼背後的黑案勢力，去面對中壢最複雜路平的問題，雖然一開始很生疏，不斷衝撞體制，但在教育、環保、勞工、弱勢照顧、人行道建置上，沒有放棄努力，雖然因為太年輕而偶有爭議，但並沒有放棄為中壢努力，好不容易建立了專業完整的服務團隊，「面對各位罷免的訴求，我尊重各位的公民權利，無論結果如何，都會兢兢業業的努力到最後一天。因為我是中壢人，這裡是我的家鄉。無論結果如何，我們還得繼續團結在一起。」

(中時電子報)