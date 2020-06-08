大陸和印度的邊界糾紛持續，大陸外交部發言人華春瑩8日表示，陸印兩軍6月6日下午在摩爾多邊境會談點舉行了軍長級會談，就解決近期邊境事態，維護邊境地區的和平穩定進行了磋商。

華春瑩指出，近期以來，陸印雙方通過外交和軍事渠道，就解決當前邊境事態保持了密切的溝通。雙方達成了一個共識：要落實好兩國領導人的重要共識，不讓分歧上升為爭端；要共同努力去維護邊境地區的和平與安寧，為雙邊關系健康與穩定发展營造良好的氛圍。所以，目前陸印邊境地區的局勢總體上是穩定的、可控的，雙方有意願、有能力通過談判協商妥善解決有關問題。

日前，印度國防部長表示，有「相當多」大陸軍隊進入兩國邊境的拉達克東部地區，而印度正在採取措施應對。《印度時報》引述軍方人士稱，大陸在邊境班公錯湖和加勒萬谷地部署千名士兵，陸方戰鬥機亦從空軍基地起飛，在距離拉達克地區30至35公里的地方飛行。

(中時 )