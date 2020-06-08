台新銀行長期致力於打造數位化金融環境，以滿足民眾各項金融服務需求，配合主管機關Bank 3.0計畫開放民眾線上申購結構型商品，台新銀行金融交易處資深副總經理郭松壽表示，該行領先同業開放客戶可於網路銀行進行雙元貨幣投資(Dual Currency Investment，DCI）下單申購交易，不必再親赴分行臨櫃辦理逐筆交易，建構體貼、安心又便捷的投資交易環境。

郭松壽指出，台新銀行的「雙雙得利投資帳戶」係為民眾熟知的雙元貨幣投資，該商品涉及外匯選擇權交易，以往民眾在進行DCI投資時需至分行臨櫃逐筆辦理。在主管機構開放民眾可透過網路銀行進行下單交易後，台新銀行在交易室與資訊單位等通力合作努力下，順利將交易流程數位化，民眾可於網路銀行進行DCI下單申購交易，領先同業提供客戶更便捷的交易管道。

民眾只需在進行首次交易時，於分行經專人解說商品、辦理交易文件簽署與投資適格性審核等流程後，即可於網路銀行進行線上DCI下單，免除往返分行臨櫃辦理的麻煩，增加投資管道之選擇以利投資人掌握投資先機。

台新銀行財富管理秉持「專業領航 認真守護」的精神，積極提供各類型創新的金融便捷服務，協助民眾因應市場變化隨時隨地做好理財投資，是民眾投資理財的智慧好夥伴，未來將持續創新，開發出民眾符合需要的貼心且優質的金融專業服務。

(中時 )