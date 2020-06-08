國民黨台北市議員羅智強。（圖／資料照片）

高雄市長韓國瑜在6日以93萬票被罷免成功，許多綠媒已在操作國民黨對罷韓沒有作為，要江啟臣下台，國民黨台北市議員羅智強呼籲不要再自亂陣腳了，不要中了民進黨裂解國民黨的詭計！

羅智強分析，綠營媒體這麼作道理很簡單，只有裂解國民黨，才是民進黨永續霸道執政的最佳保證。

不過很遺憾，他看到有些韓粉跟著這個基調起舞，因此他必須講些話。他親眼看過江啟臣每一次開會的第一件事情，就是要大家配合韓國瑜市長的不高調策略，努力在不激化對立的情況下，以最大的能力反罷韓。主席若不是江啓臣，換另一個黨主席，罷免就開不出93萬票？

羅智強疾呼，今天若不是江啟臣，換了其他的人當黨主席，罷免案就不會通過嗎？他不客氣的說，今天開出的93萬票，是去年2019年整個國民黨留下的債，江啟臣只不過是擔起來還而已。找江啟臣背鍋？也太廉價了吧，不要中了民進黨裂解國民黨的惡謀，好嗎？

羅智強也自豪，論起對韓國瑜的支持，他如果排第二名，他有絕對的自信，排第一名的也不會太多。先不說韓國瑜還輸陳其邁民調20%的時候，率先南下高雄雪中送炭的那100輛公車廣告；也先不說韓國瑜被提名後，透過他的協商，就是用強悍的道理，拔掉了三立電視台的辯論主辦權，讓韓國瑜可以安心辯論。更不用說，在總統投票前，他出了50萬份報廣，力挺韓國瑜。

然而，羅智強表示，他在韓國瑜民調最盛的時候，也早就勸過韓市長，若棄高雄市長職務參選總統，要小心會遭遇「虎牢關」困境，形成總統輸、立委敗、被罷免的三殺之局，那時韓國瑜的民調還大勝蔡英文近20 %。

羅志強也說，他是在韓國瑜氣勢最低的時候，率先到高雄雪中送炭的人，他也不會因為韓國瑜如日中天，就只説韓國瑜喜歡聽的話，他也是在韓國瑜氣勢最高的時候，不怕當烏鴉，對韓國瑜提出逆耳忠言的人。

但等到韓國瑜被提名為總統參選人，他也不再「勸告」，就是全力全力全力的幫助韓國瑜打選戰。就連這次的罷韓，他多次下高雄協助，也多次為韓國瑜發聲，即便他知道這一關很不樂觀，但也不放棄該做的努力。很遺憾，他的虎牢關困境、三殺預言成真。

羅智強疾呼，在野的力量、制衡的力量，已經夠脆弱了，真的還有力氣，與其拿來鬥國民黨、鬥江啓臣，不如拿來好好的監督已經一黨獨大的民進黨。

羅智強表示，以上的發言，他沒和江主席說過，都是他的肺腑之言，也不只是為江啟臣說話，更是一個衷心地呼籲，不要再自亂陣腳了。

(中時電子報)