玉晶光（3406）公布5月營收10.26億元，成功創下今年新高以及歷年同期新高，單月營收較上月的9.41億元增加9.07％，和去年同期的7.03億元相較，年增率更擴大至45.99％。

玉晶光累計前五月營收為46.59億元，和去年同期的23.48億元相較，則逼近倍增，年增率為98.39％。

(工商 )