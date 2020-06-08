皇將（4744）受惠印度疫情趨緩解封，整線設備線順利出貨，加上美國市場之防疫用包裝單機設備拉貨力道強勁，帶動五月份營收重返億元關卡，單月營收1.26億元，年增率高達61.6％。

皇將表示，全球新冠疫情仍反覆尚未停歇，針對部分解封國家的客戶，立即優先將已完工的整線設備出貨，目前印度市場已先行拉貨，故明顯拉升5月營收，而後續仍需視各國解封狀況，若近期對外通航/差旅亦解封恢復，即可進行後續出貨事宜，期待第四季陸續追回先前落後之業績。

美國是皇將經營主力市場之一，因疫情而明顯帶動COVID-19病毒測試劑包裝設備、洗手乳充填與旋蓋貼標…等單機設備大幅成長，目前公司正積極趕工生產，期可推升營運逐步成長。

皇將表示，下半年仍維持審慎正向看法，新冠疫情促使全球重視醫療產業，近期雖有疫情因素干擾以致發生遞延出貨，但長期仍看好未來醫療製藥包裝設備業仍將蓬勃發展。

(工商 )