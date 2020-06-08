比利時安特衛普省（Antwerpen）日前發生一起相當詭異的案件，有名65歲的老翁明明沒有打電話叫外送，但近10年來他卻不斷收到披薩，偶爾還會有其他的速食餐點，但至今仍不知道是誰在惡作劇，這讓老翁困擾直呼：「現在只要一聽到路上有機車聲傳來，就會讓他害怕的顫抖了起來。」

根據《福斯新聞》報導，居住在蒂倫豪特（Turnhout）的男子范蘭德海姆（Jean Van Landeghem），起初他收到披薩時，認為只是店家不小心將訂單搞混了，沒想到這麼多年來，披薩仍舊不分晝夜地送到他的家中，最扯的是，某天甚至還來了10名不同的外送員，其中1人一次就送來了14個披薩。

這個詭異情況持續長達10年之久，范蘭德海姆不禁感嘆，他現在甚至無法安穩入睡，深怕又有外送員來敲門送貨。不過更離奇的是，與范蘭德海姆相距32公里遠的好友，竟也遇到了同樣的情況，儘管已經報警處理，不過至今尚未抓到嫌犯，警方表示，應該是認識這2人的有心人士在惡作劇。

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(中時電子報)