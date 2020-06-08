台北市長柯文哲今赴北市議會市政總質詢。（譚宇哲攝）

罷韓通過後，高雄市府包括副市長李四川、葉匡時在內的一批事務官也將卸任，台北市長柯文哲今被問到是否挖角高市府團隊，柯說，目前市府大部分位置都補滿了，李四川很優秀，有機會會用他。

柯文哲今到北市議會市政總質詢，議員徐巧芯詢問，高市府團隊將離開一批事務官，有人傳出民眾黨會去挖國民黨牆腳，像是李四川、葉匡時等人？

柯文哲說，李四川曾待過北市工務局，在工程界是相當優秀事務官，葉匡時當過交通部長，自己跟他有小小認識，他算比較接近偏財政部門。目前市府大部分位置都補滿了，像李四川這種優秀工程人員，還是有地方會用他。

徐巧芯追問，民眾黨找了國民黨籍的前移民署長謝立功當民眾黨祕書長，所以才擔心從高雄市府離開的這批優秀官員，柯會不會去接觸、做一些調配，例如若北市副市長彭振聲去高雄補選，副市長位置就空了出來？

柯笑說，等發生再講，這樣講彭副會緊張，彭副在這裡做得很好，李四川很優秀，有機會會用他。

(中時 )