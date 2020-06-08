今年變電箱節電彩繪徵圖競賽，徵得1000多件作品，獲全國踴躍參與，8日舉辦頒獎典禮，表揚優秀創作者。（何冠嫻攝）

國立雲林科技大學視覺傳達設計系碩士班學生楊于萱作品「惜能．惜源」，令人印象深刻，拿下第一名。（何冠嫻攝）

國立雲林科技大學視覺傳達設計系碩士班學生楊于萱作品「惜能．惜源」，令人印象深刻，拿下第一名。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府規畫苗栗車站節電藝廊，展出得獎作品，藉畫作傳達節電觀念。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

今年縣府盛大舉辦「苗栗縣變電箱節電彩繪徵圖競賽」，在竹南鎮環市路彩繪100座變電箱，宣傳節電觀念，美化市容。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣政府去年首創全國舉辦變電箱節電彩繪徵圖，扎根節電觀念並美化街景，廣受好評，今年擴大辦理，徵得1120件作品，8日苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚獲獎者，作品除繪製於竹南環市路上100座變電箱，畫作將展示在苗栗火車站後站，盼能喚起全民對節電議題的關心。

今年縣府盛大舉辦「苗栗縣變電箱節電彩繪徵圖競賽」，由4位國立大學美術專業學者擔任評審，在全國競賽930件作品中，選出23件得獎作品，第一名為楊于萱作品「惜能.惜源」、第二名鄭文正作品「啟動綠能、節電生活」、第三名馮健傑作品「一個小動作」，另有各10名特優、佳作作品。其中第一名「惜能．惜源」作品以「節」代表珍惜大自然能源的給予，「電」代表能源電力，利用節電字體提醒民眾珍惜電力使用的便利性。

縣府並鼓勵縣內學子發揮所長與創意，透過生活化方式了解節電議題，針對苗栗縣立苑裡高中國中部、苗栗縣立興華高中國中部、通霄國中、明仁國中、頭份國小、通霄國小、大同國小等7校美術班，舉辦校園變電箱節電彩繪競賽，參賽作品多達190件，共有35件畫作得獎，其中多以手繪作品呈現，令人驚豔。

8日頒獎典禮在客家金曲歌手邱廉欽開唱，以及噴漆大師胡亞圖大展節電藝術創作下揭開序幕，徐耀昌、立委徐志榮夫人王慧珍與苗栗縣議會議長鍾東錦等人，頒發獎狀與獎金表揚得獎者。

徐耀昌表示，參賽者發揮創意並巧妙結合節電概念，許多更融入苗栗在地元素，各具特色讓人印象深刻，希望能有效扎根節能減碳的環保愛地球觀念。鍾東錦也對變電箱節電彩繪給予肯定，他表示，住戶對變電箱敬而遠之，但透過節電彩繪徵件活動，將冷冰冰的變電箱變成藝術作品，不但能讓民眾改觀還能美化市容。

縣府工商處長黃智群表示，去年首度辦理變電箱節電彩繪，妝點頭份市中央路50座變電箱，今年擴大辦理邀請全台美術專才的民眾與學子，激發創意融入節電概念作畫，了解節電重要性，並且能美化市容，在街頭打造美學視覺景觀。

黃智群指出，今年將100件作品繪製於竹南鎮環市路的變電箱，並規畫苗栗火車站後站「節電創意廊道」展出畫作，藉以喚起全民對節電議題的關心，並讓節電藝術成為苗栗街頭新亮點。

(中時 )