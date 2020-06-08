日本共同社報導，美國第七艦隊核動力航空母艦隆納德雷根號(CVN-76 ,USS Ronald Reagan)，在6月8日駛離橫須賀母港，航艦將前往小笠原諸島，實行艦載戰機起降資格認證(CQ)，在完成以後，就會執行週邊海域警戒任務。

雷根號先前都一直在棋須駕船塢碼頭進行大修，在即將完成時，又遇到新冠病毒疫情，有16名工作人員出現病毒檢測陽性，因此這次CQ，將分成兩組，錯開人員，以減少傳染以及影響層面。雖然響到CQ認證的時間，但最遲也會在本月中旬結束，然後就恢復雷根號的全部作戰能力。

第七艦隊是美國遠洋艦隊當中，唯一一個母港設在美國之外的，大約擁有50至60艘軍艦、350架戰機，艦隊滿員編制6萬人。雷根號是在2015年，接替喬治華盛頓號(CVN073,USS George Washington )的中壽期升級，以及裝填核燃料，因此來到第七艦隊代班。華盛頓號的升級工作從2017年開始，目前進度僅達75%，可能要到2021年後期才會回歸。

(中時電子報)