在此疫情穩定之際，國內各大企業紛紛力挺國旅，過往的企業獎勵旅遊或是員工旅遊以海外居多，今年都將改為在國內舉辦，以實際行動活絡臺灣消費市場，雄獅旅遊特別與紅崴科技集團攜手合作，一同率先響應振興臺灣觀光，攜手規劃自8月11日起5天4夜「2020經銷商花東縱谷振興國內經濟獎勵之旅」，將打造600人的台鐵專列，帶領紅崴科技集團GoodARCH事業的夥伴與家人深度暢遊花東，一睹花東縱谷的壯觀景色。

雄獅旅遊今(8日)與紅崴科技集團簽訂國內獎勵旅遊600人5天4夜花東之旅合約，為感謝企業率先支持，立法委員陳亭妃、交通部觀光局局長張錫聰、交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能、花蓮縣政府副祕書長張逸華、花蓮縣政府觀光旅遊處科長林加昌、台東縣政府機要秘書劉敏謙、台東縣政府交通觀光處科長徐一中等人特別出席，肯定國內企業為振興國內旅遊所做的努力與經濟貢獻。

而簽約儀式則由雄獅旅遊會獎處總經理賴一青、雄獅集團經營企劃總經理楊文彬，及紅崴科技集團創辦人謝進興博士、總經理謝宗憲共同簽署。雄獅旅遊會獎處總經理賴一青表示，非常感謝紅崴科技集團大力支持國旅，並將這次的規劃任務交給雄獅，旅遊是一個能創造感動的產業，雄獅始終秉持著「貼近客戶需求，服務藏在細節裡」的準則，提供貼心專業的旅遊服務，這次特別規劃台鐵專列、入住五星飯店和精彩在地特色晚宴，相信能讓紅崴科技集團的夥伴和家人們能有個難忘的美好回憶。

為迎接後疫情時代來臨，雄獅旅遊打破過去成功框架，提出新的營業模式，宣示將正式轉型成「生活文化產業」集團，更整合集團力量，移植過去出境旅遊的成功經驗，佈局一半的員工搶攻臺灣旅遊商機，同時加大國旅的深度和廣度，固守並擴大北、中、南三大客源地的經營，並深化全臺七大目的地的經營和在地談判力道，期以發展臺灣的新型態旅遊，同步提升旅遊服務質量，帶動臺灣觀光產業發展。

雄獅旅遊向來重視客戶需求，結合創意提供深度、精緻的客製化旅遊服務，多年來承辦許多大型獎勵旅遊專案獲各方好評。由於紅崴科技集團GoodARCH事業的夥伴與家人大多居住於在臺灣西半部，非常嚮往花東地區的絕美風景，此次特別規劃申請台鐵專列，打建「幸福」列車，走訪花東知名景點，如太魯閣、馬太鞍濕地、池上伯朗大道、賞鯨等，住宿當地國際五星級飯店，並規劃2場擁有在地原民特色的歡迎晚宴及晚宴，讓紅崴科技集團GoodARCH事業的夥伴和家人們在今年夏季透過歌舞歡騰一掃陰霾，同時享受大自然的純淨，安心一覧世界級的東臺灣美麗風光，並為花蓮和台東帶來西岸的關懷及經濟助益。

(中時 )