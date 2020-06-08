兩岸航線解封 林佳龍：將與陸委會規劃 16:362020/06/08 中時 賴彥竹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 交通部長林佳龍8日出席交通部高速公路局成立50周年系列專書表會時表示，兩岸航線解封，將與陸委會規劃。（賴彥竹攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 兩岸航線受新冠肺炎疫情影響，2月10日起航線僅直飛剩上海、廈門、北京、成都4個城市、5個機場維持載客，其餘航線皆暫停，交通部長林佳龍8日出席交通部高速公路局成立50周年系列專書表會時表示，將會同陸委會規劃。 林佳龍表示，針對兩岸航線，交通部根據客、貨運規劃航線，目前中央流行疫情指揮中心開放4個城市、5個航點，現今疫情逐漸控制，也在規劃未來能增加航點，貨運方面的需求也相當大，會再依循序向中央流行疫情指揮中心建議，也將會同陸委會規劃。 (中時 ) #航線 #規劃 #疫情 #兩岸 #陸委會 也許您會感興趣 生活熱門新聞 唐綺陽揭6月業力大爆發 驚吐詭譎翻轉慘了... - 生活 好市多半熟麵包被婆婆拿去... 竟比烤箱烤得好吃 - 時事 進站未戴口罩還暴打保全 北捷女裁罰出爐 - 時事 罷韓之後會「烽火連天」？人渣文本：暐瀚多慮了 - 生活 不斷更新》劇烈天氣來了！台中以南9縣市豪大雨特報 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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