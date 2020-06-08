兩岸航線受新冠肺炎疫情影響，2月10日起航線僅直飛剩上海、廈門、北京、成都4個城市、5個機場維持載客，其餘航線皆暫停，交通部長林佳龍8日出席交通部高速公路局成立50周年系列專書表會時表示，將會同陸委會規劃。

林佳龍表示，針對兩岸航線，交通部根據客、貨運規劃航線，目前中央流行疫情指揮中心開放4個城市、5個航點，現今疫情逐漸控制，也在規劃未來能增加航點，貨運方面的需求也相當大，會再依循序向中央流行疫情指揮中心建議，也將會同陸委會規劃。

(中時 )