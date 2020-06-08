紅木-KY(8426)上半年營運受疫情影響而衰退，展望下半年，精品產業展店旺季一般來說都落在下半年，公司預估業績趨勢將逐步優於上半年度，但未來營收、獲利的成長動能還需要看疫情的影響程度而定。

2020年初爆發無預期的全球新型冠狀肺炎疫情，使得百業蕭條、消費端全面緊縮，影響所及造成品牌客戶展店遞延、改裝計畫趨緩，紅木-KY指出，上半年度整體業績較原本預期的衰退，下半年為精品業展店旺季，對今年下半年度的營運情況保持謹慎樂觀。

紅木今日股東會通過不配發股利及2019年度決算表冊及盈餘分配案；亦順利決議通過董事會所提各項議案。紅木-KY2019年度合併營收新台幣16.54億元、每股稅後盈餘0.59元，較2018年同期分別成長9.82%、120.41%。

紅木2019年度的業績變化是呈現先蹲後跳的方式，其主要動能來自亞洲市場；尤其是東南亞，東協新興市場受惠於經濟實力增強，實質購買力起飛，使得高端消費快速崛起；此外，集團在大陸市場的業績也漸有起色。

(時報資訊)