受到新冠肺炎疫情衝擊，美國股神巴菲特（Warren Buffett）所掌管的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）控股公司今年第一季度淨利大虧497.5億美元，這無疑是對價值投資法提出一次重大打擊，同一時間，波克夏也出清4大航空股止血。然而，在疫情趨緩後，美股大反彈，等於波克夏是砍在最低點，美國總統川普甚至嘲諷巴菲特。

標普500指數航空類股上周大漲34.54％，創下自1989年來最大單周漲幅紀錄，主要是受到國際航班陸續恢復，各大城市恢復經濟活動，以及遠超市場預期的經濟數據所激勵。

飛機製造大廠波音股價上周大漲40%、站回200美元關卡；達美航空單周上漲35.5%、上周五收在34.16美元；美國航空單周上漲77%、收在18.59美元；西南航空上漲近19%、收在38.18美元；聯合航空暴漲60%、收在42.41美元。

面對上周五公布5月份失業率為13%(周末美國勞工部坦承數據錯誤，應為16%)的好成績，川普大讚美國經濟強勁，並酸了巴菲特一番，表示他這輩子都是對的，但就像巴菲特這樣的人，也有犯錯的時候，他們應該持有航空股，因為他們將一飛衝天。波克夏今年5月份舉行的線上股東會，巴菲特坦言他錯看石油前景，以及輕忽對航空業衝擊，已經清倉美國4大航空股。

雖然巴菲特看起來不再「神」，但其實波克夏的投資組合進行調整後，仍在這波股市反彈有不錯表現。據Barron`s報導，波克夏在3月底的投資組合市值為1800億美元，在主要持股美國銀行、富國銀行、美國運通等金融股股價反彈帶動，至於最大持股蘋果更在上周五收盤價331.5美元，創下歷史新高紀錄，光是該部位市值就達810億美元。

波克夏2016年5月，波克夏首度買入蘋果1000萬股，這也是巴菲特陷入IBM投資困境後，另外一家科技大廠，這與巴菲特聲稱不投資科技股的價值觀相左。巴菲特的理由是，蘋果的產品對客戶有高度黏著性，所以他看好該公司的前景。

此外，波克夏也還持有美國內需工業類股柏林頓北方聖塔菲鐵路公司(BNSF)，以及巴菲特近年來最大投資案西方石油公司(OXY)，光是在上周五就大漲33.7%，創下1972年以來最大漲幅紀錄，本月以來，OXY累計上漲超過60%漲幅。

波克夏在去年10~12月持續加碼OXY至41% 股權，這也是去年Q3以來，波克夏首度以100億美元投資OXY後最大動作，主要是透過取得的10萬股累積型永續特別股賺取收益。不過，該公司今年受到疫情衝擊以及OPEC+於3月的原油減產協議破局後，從今年高點一度崩跌76%，但隨著局勢好轉，如今也已收復近50%的跌勢。

(中時電子報)