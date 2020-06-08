新北市長侯友宜、新北市議長蔣根煌（右２）兩人為賽程祈福（戴上容攝）

防疫新生活開始，新北市議長盃龍舟錦標賽8日於微風運河舉行開賽點睛儀式，新北市長侯友宜、新北市議長蔣根煌等人出席活動；侯友宜表示，這是解封後第一場大型體育賽事，象徵防疫新生活起步，今年不開放民眾現場觀賽，改推出線上活動，增添競賽趣味。

侯友宜、蔣根煌與新北市藍綠議員王威元、李余典等人出席龍舟賽點睛記者會，蔣根煌以洪亮聲音宣布，第十屆新北市議長盃龍舟錦標賽，將如期在端午連假25日、26日蘆洲微風運河登場，並與侯友宜兩人齊為龍舟點睛、賽程祈福。

侯友宜說，新冠肺炎疫情席捲全球，議長盃龍舟錦標賽日前曾考慮取消，隨著疫情趨緩逐漸解封，決定在「後疫情時代」舉辦賽事，龍舟賽將是解封後第一場大型體育賽事，避免群聚不開放民眾現場觀看，改以線上直播。

新北市議長兼任體育會長蔣根煌表示，龍舟錦標賽25日、26日兩天在國際級水道微風運河登場，並提供高達200萬總獎金供比賽隊伍角逐，今年共吸引國內外共80支隊伍、111名外籍選手參與民俗競技賽事。

蔣根煌指出，今年因疫情關係，賽事規模從100隊減為80隊，參賽人數較往年大減近1000人，參賽者比完賽後即離開會場，選手在岸上會維持適當社交距離。

蔣根煌說，龍舟賽線上活動即日起開跑，今年推出包括線上遊戲「端午粽樂樂」、「冠軍神預測」、「防疫祈福牆」等，民眾動動手指參加就有機會獲得氣炸鍋、全家便利商店購物金等多項好禮。

(中時 )