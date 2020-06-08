北市萬華區上月中發生阿公店砍人事件，警方逮捕來不及逃跑的張姓小弟，但張避重就輕，聲稱是他被害人身邊女子遭喝斥所致，但警方調查，發現5名嫌犯年紀20多歲怎麼會搭訕「長輩」，研判應是為了債務而受人指使，警方現約束幕後主使者，避免再次行凶犯案。

47歲王姓男子，是竹聯幫虎堂綽號「小龍」的大哥，上月中凌晨3點多，與謝姓男子在成都路一間酒吧飲酒，遭5名黑衣人衝入包廂內砍殺，王背部、四肢多處受傷，並未傷及致命部位。

警方現場逮捕張姓男子，根據車牌號碼找到犯案23歲謝姓男子，嫌犯口徑一致說，日前路邊搭訕王男身邊女子遭拒，因而心懷怨懟，才會找朋友一起砍殺王，但警方調查，3年前王曾因六合彩積欠2000萬債務，加上謝等人直接進入包廂砍人，似乎早已鎖定目標，研判事情並不單純。

王傷勢穩定後才告訴警方他有積欠債務，但不願說出金額以及債主身分，警方認為，搭訕遭拒是避免遭警方後續偵辦的煙幕彈，現已透過管道約束雙方人馬，避免主使者再次教唆傷人。

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(中時 )