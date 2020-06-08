亞太地區新冠疫情逐漸消退，各地的補貼、振興方案也紛紛上路，香港特區政府公布了向18歲及以上市民發放1萬元（港幣，下同）的相關安排，將於6月21日開始接受登記，屆時雖是周日，但銀行當日會照常營業，登記時間將於明年12月31日截止。

香港特區政府財政司司長陳茂波講解說，市民透過銀行進行登記後，將能透過銀行直接收取1萬元；若市民在本月21日至30登記，將可以在7月8日陸續收到款項；另外，本月30日後進行電子登記的市民，將能在登記後一周收到款項。

他還進一步表示，市民也可以透過書面登記，填寫表格後，交至銀行或寄到指定地址，之後將可通過香港郵政發放支票；在本月21日至7月4日進行書面登記的市民，將於登記後約2周，即7月20日收到款項。

陳茂波對香港市民呼籲與提醒，如果要盡快收到款項，可以透過銀行進行登記，透過帳戶收款；香港政府也鼓勵市民進行電子登記，盼市民可以運用這1萬元振興經濟，同時舒緩市民的壓力。

(旺報 )