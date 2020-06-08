防疫解封，但台灣經濟困境尚未完全解除，為搶救台灣經濟，也為紓解當前經濟產業困境，工總等31個工商團體一致呼籲政府，過度邊境管制對台灣經濟造成嚴重的傷害，而國際間有許多國家地區的疫情已經明顯趨緩，建議政府應建立一套新隔離機制，儘速解除國際交通運輸回復疫情前的既有航線航班，並逐步回復國際商務人員往來。

疫情不只影響人們的生活機能，也對全球經濟產生全面「驟停」的衝擊，台灣經濟產業也因此受困，工總等31個工商團體認為要搶救台灣經濟、紓解台灣當前經濟困境，當務之急是，政府應儘速解除交通運輸、人員往來等管制。

工總等工商團也分別從對內、對外兩個層面提出解除管制、搶救台灣經濟三建言。

第一是，對內回復生活常規。工總等建議，全面放寬社交距離及群聚人數的限制，人們回復生活常規、一切商業活動回歸常態化，以振興內需市場，挽救失業，當經濟活動全面呈現生機時，也可同時減緩政府的紓困壓力。

第二是，對外建立一套新隔離機制。工總指出，台灣是對外貿易依存度高的國家，過度邊境管制將對台灣經濟造成嚴重的傷害，由於國際間有許多國家地區疫情已經明顯趨緩，政府應建立一套新隔離機制。

對新機制，工總等建議，對疫情趨緩的國家地區，可考慮透過在出發前14天進行測溫等自主健康監測，以及來台下機後72小時內進行核酸檢測，確認陰性後，即可免除14天的隔離規定，並參照「陸韓隔離通道」方式，與商務往來密切國家地區洽簽隔離協議，放寬兩國商務人士進出國門的隔離天數，逐步回復國際商務人員往來。

第三是，儘速回復原國際航線航班。工總等指出，由於國際交通運輸航線，攸關貨品進出口及國際間商務人員往返台灣洽談商務的便利性，以及商機的掌握，建議政府應儘早回復疫情前的既有航線航班。

(工商 )