玉山金控5月獲利17.1億元 前五月每股盈餘0.68元 16:392020/06/08 工商 陳欣文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 玉山金控公布2020年5月自結盈餘，單月稅後盈餘17.1億元，較上個月成長6.8％，累計前5月稅後盈餘78.5億元，較去年同期減少5.4％，EPS為0.68元。 主要子公司玉山銀行累計前5月稅後盈餘75.5億元，較去年同期減少8.3％，玉山證券累積稅後盈餘較去年同期成長44.6％，玉山創投累積稅後盈餘較去年同期成長54.9％。面對經濟環境的不確定性，玉山聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理，各項業務穩健發展。 (工商 ) #稅後盈餘 #較去年同期 #玉山金控 #累計前 #獲利 也許您會感興趣 財經熱門新聞 改車超過1.5萬元 要加課15％以上貨物稅 - 即時 - 工商 外資倒貨6千億認錯！小心台股「恐怖天花板」 - 財經 沒華為就慘了？台積電7月恐有大事發生 - 財經 ４大客戶追單 台積滿載 - 財經要聞 - 工商時報 富士康大解密 用照片說32年發展史 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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