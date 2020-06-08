玉山金控公布2020年5月自結盈餘，單月稅後盈餘17.1億元，較上個月成長6.8％，累計前5月稅後盈餘78.5億元，較去年同期減少5.4％，EPS為0.68元。

主要子公司玉山銀行累計前5月稅後盈餘75.5億元，較去年同期減少8.3％，玉山證券累積稅後盈餘較去年同期成長44.6％，玉山創投累積稅後盈餘較去年同期成長54.9％。面對經濟環境的不確定性，玉山聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理，各項業務穩健發展。

(工商 )