美國經濟數據優於預期，激勵美股飆漲，台股跟著續衝，連六個交易日收紅，外資匯入買超台股，激勵新台幣強漲，盤中一度升至逾二年新高的29.715元，但午後升幅收斂，終場收在29.811元，為逾一個月新高價，升值2.8分，台北外匯經紀公司成交量13.28億美元。

外匯交易員指出，美國製造業採購經理人指數（PMI）及非農就業數據等經濟數據表現佳，美股應聲飆漲，引領主要亞股多數上攻力道均強，台股也大漲130點，觀察主要外資也紛紛匯入加碼台股，新台幣開高並闖過29.8元關卡，盤中一度勁升1.24角，午後進口商及散戶趁機進場大撿便宜，加上老大（央行）小幅調節，升幅收快速斂。

外匯交易員認為，目前全球金融市場雖因美國經濟數據佳，歐洲央行（ECB）加大寬鬆力道，看法偏樂觀，但基本上體質上仍屬脆弱，後續包括肺炎疫情、中美貿易衝突等，只要一出現負面消息，還是難免又反轉向下，因此外資也尚未全面出手，短線若沒有再出現新的壞消息，新台幣應是偏升整理格局居多。

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