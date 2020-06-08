國道1號五楊高架道路延伸至苗栗頭份一案，日前行政院拍板核定後，交通部長林佳龍8日出席交通部高速公路局成立50周年系列專書表會時表示，在行政院核定後，將展開綜合規劃、細部設計，加速推動。

林佳龍表示，此案是去年底、今年初即完成可行性的研究，未來民眾往返台北、苗栗，可以說是一路暢通，這是多年大家努力的結果，交通部會在行政院核定後，展開綜合規畫和細部設計，加速推動。

(中時 )