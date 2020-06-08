埔鹽環鄉自行車道，總長約23公里，沿線平坦適合男女老少。（吳建輝攝）

埔鹽阿勃勒上週盛開，吸引民眾朝聖，而阿勃勒花期大約剩３個禮拜，不想錯過的民眾，可要把握機會。（吳建輝攝）

埔鹽環鄉自行車道，貫穿埔鹽14個社區，空氣新鮮，陽光灑落枝頭，與旁邊的稻田相互輝映。（吳建輝攝）

6月7日全台大解封，許多防疫政策鬆綁，各地景點也湧現人潮，但還是有部分民眾認為疫情只是穩定，並非完全沒有，這時人少空氣好的鄉下反而受到青睞，像彰化埔鹽自行車道，步道旁近30棵的阿勃勒近日盛開，就吸引許多民眾朝聖，目睹這黃金瀑布的風采。

埔鹽環鄉自行車步道，靠近角樹村的步道旁，種了近30棵的阿勃勒，上週爆開彷彿下起黃金雨，吸引許多外地來的遊客，附近居民說，這裡完全不受疫情影響，周末都會有很多人到這邊賞花，呼吸新鮮空氣，陽光灑落枝頭，與旁邊的稻田相互輝映，相當美麗。

彰化埔鹽自行車步道的阿勃勒在上週開花，比起去年的花況更加茂密，住在步道旁的施先生說，前幾天大雨有打落一些，但整體花況還是算不錯，上禮拜盛開後，每天都有人潮到這裏看花，假日更多，鄉下空氣絕對比都市人多的地方好，歡迎大家來賞花。

埔鹽環鄉自行車道，貫穿埔鹽14個社區，沿著舊濁水溪雨排水溝渠，總長約23公里，沿線平坦，適合男女老少，除了美麗的阿勃勒外，還有南新社區的3D彩繪村、而去年爆紅的順澤宮冠軍神帽，就是來自埔鹽，民眾不妨趁著假期到埔鹽，來一場知性的文化之旅。

(中時 )