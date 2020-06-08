韓國瑜現身應變中心：最後一次開會了

高雄市長韓國瑜今出席高雄應變指揮中心會議，而這也是他最後一次在應變指揮中心的開會，他在會議中表示，「我們做好份內該做的，不給自己打分數」，期許新的執政團隊能有更棒表現，「今天是我們最後一次開會了，很開心也很榮幸能跟這麼優秀的市府團隊共同努力到今天，我要在此跟大家說聲：謝謝，辛苦了！

韓國瑜表示，首先感謝同仁過去136天，從大年初一起都不敢放鬆，不管是衛生局、市府同仁 、基層同仁、醫護人員，還有各行各業配合，使上半場防疫工作打完，正好下周交接，今天是24次應變會議，團隊跟市民打完了這上半場，也要交出這張成績單，看全球疫情讓人心驚，不過，截至目前高雄本土感染仍是0確診。

韓國瑜也謝謝新聞界朋友一起並肩，把第一手疫情訊息傳達給市民，大家辛苦了，付出很大貢獻，期盼展望未來、防疫防疫防疫、經濟復甦。他強調，到現在團隊不敢仍掉以輕心，這是對市民健康做出正確態度，未來還是祈禱市民能安居樂業、平安健康。

(中時電子報)