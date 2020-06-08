大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（左）下午突然現身彰化縣警局，親自向警方致意，對每年遶境期間警力諸多協助表達感謝。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

大甲媽恢復9天8夜遶境活動，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤8日下午突然現身彰化拜會彰化縣警察局長方仰寧，對於警方要求照單全收；他特別強調，遶境活動採分段分區控管，都會在800至1000人以內，沒有問題。至於遶境橫跨台中、彰化和雲林、嘉義4縣市，接採取和各縣市宮廟合作舉辦，並未違反內政部相關規定。

鄭銘坤下午抵達彰化縣警局拜會後，離開前面對媒體詢問時表示，依照媽祖指示，恢復辦理遶境活動，路線都依往例安排，其實過去每年參與的宮廟、頭都早有造冊作業，這次因應防疫也請各合作宮廟在廣場做好人數控管，且會更加強要求有統一服裝、制服以利辨識。

鄭銘坤表示，內政部次長也有親自打電話給他，他指大甲媽遶境是和各縣市各沿線鄉鎮合作辦理，比如彰化市南瑤宮和10多家宮廟等，都會依規定提出相關申請，每一區、每一段都會分別嚴格做好管制，他在電話中也詳細對次長說明，相信大家都能體會。

往年彰化市民生地下道都是衝突熱點，如何確保人數維持在1000人以下？鄭銘坤說，人數定點控管主要是針對媽祖鑾轎前後、周邊，會嚴格管制在800人左右，今年鑾轎統一由鎮瀾宮轎班扛轎，有信心一定能做好，也會請沿途合作宮廟協助盡量勸導。

鄭銘坤說，每年大甲媽遶境，都是彰化的信徒最熱情，他特別帶廟方人員前來感謝彰化警方每年大力協助遶境進香活動，和許多彰化宮廟的熱情支持、協助。他呼籲各宮廟陣頭和沿途信眾、店家，減少燃放鞭炮，盡量以桌案擺設鮮花素果，並改以雙手合十，虔誠站在道路兩旁祝禱迎駕即可。

(中時 )