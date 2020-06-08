數十年來，有關解放軍攻台的沙盤推演一直是熱門話題。而其中最戲劇化的，就是兩棲部隊全面進攻。

中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成5月在「反分裂國家法」15周年座談會說，「解決台灣問題必須用兩手，兩種方式都不能排除，我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」。

而《富比士》（Forbes）雜誌的分析指出，解放軍海軍和20年前相比，已出現脫胎換骨的變化。其中最顯而易見的，就是如今他們有兩艘航母，還在打造更多航母。至於擔任帶刀侍衛的，則有055型等現代化驅逐艦。

分析認為，如今中方新戰艦，尤其是驅逐艦和護衛艦，都有足夠的防禦力繞台。而解放軍潛艦隊規模世界第一，也可以用來繞台，讓台灣海軍更難抵禦。要是解放軍攻台，航母很可能會在視距外運作，以免遭反擊。然而，和以往不同的地方在於，由於商業衛星等提供的公開來源情報（OSINT），很容易就能發現航母。

分析指出，用以送解放軍上岸的兩棲戰艦有多款，其中的骨幹目前是071型船塢登陸艦，而這約相當於美國的聖安東尼奧級（San Antonio-class）兩棲船塢登陸艦。

Major new article, if China invades Taiwan, this is what the Navy task forces could look like.

Nod to @BA_Friedman and @detresfa_ https://t.co/vIHcWe6UvK — H I Sutton (@CovertShores) June 7, 2020

(中時電子報)