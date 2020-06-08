何冠嫻／苗栗報導

新北市汐止區昊天金闕廟宇長期投入各項社會公益活動，南下苗栗送暖，發送苗栗市低收入戶現金與白米，幫助弱勢族群減輕負擔，喜迎端午佳節。

新北市汐止區昊天金闕為關懷苗栗市低收入戶，發送322位弱勢鄉親，1000元現金與20台斤白米，苗栗市長邱鎮軍頒贈感謝狀，感謝昊天金闕廟方為弱勢鄉親的付出，並於市公所前廣場發送，盼鄉親能過個豐富端午佳節，感受社會各界善心人士的愛心。

邱鎮軍感謝昊天金闕長期以來對全國弱勢民眾的關懷，也感佩所有參與的工作人員遠到苗栗給予弱勢鄉親伸出援手。邱鎮軍表示，這項溫暖關懷活動，不僅能適時協助減輕家中負擔，並且落實社會福利照顧弱勢的精神。

公所指出，昊天金闕廟長期以來提供了民眾心靈上的慰藉，在全國各項社會公益活動腳步未曾停歇，盼發揮拋磚引玉精神，更多廟宇、企業及個人也能踴躍投入社會慈善工作。

(中時 )