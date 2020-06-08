下體有氣味不是什麼秘密，其實每個女性下體的氣味都不一樣，但是妳知道嗎？妳吃的食物，會影響妳私密處的氣味。

楊小姐向婦產科求助，說和先生的性生活不錯，但某些動作和姿勢，兩人就是不能做，因為她私密處的味道太過強烈，這讓她很自卑，她想知道，陰部的氣味能不能改變？還是自己身體出了什麼問題，味道才這麼難聞？

經過檢查，楊小姐下體強烈的腥臭味，確實是念珠菌感染，經過治療，她下體的味道減輕了，但還是有味道。

其實女性私密處有味道再正常不過，而且每個人都不一樣，有的是麝香味，有的有泥土的味道，有的偏甜，有的偏鹹，有的甚至會有苦味。同時女性在不同情況下，下體的味道也會有變化。

比方很多人都有發現，做愛後，下體的氣味會變得濃烈，那是因為精液與陰道中的細菌混合所散發的氣味。又比方經期中有性行為，也可能會導致強烈的陰道異味。但是如果妳發現在性行為之後，下體有強烈的腥味，並伴隨稀薄的白色分泌物，以及下體有灼熱疼痛感或瘙癢，那就很有可能是下體被細菌感染，要儘快就醫。

女性私密處的氣味，受自己身體的化學成分、汗水和含所吃的食物影響。尤其是食物，它會明顯改變女性下體的氣味。

洋蔥，大蒜，蘆筍，咖哩和紅肉是引起強烈氣味的罪魁禍首，「這些食物中的化學物質，會影響陰道分泌物、汗水和尿液的氣味，一旦這些食物完全被代謝掉，或停止吃這些食物，陰部的氣味就會有所改變，但不會完全消失，畢竟下體有氣味是很正常的事情，」佛羅里達BodyLogicMD婦產科醫生蘭達（Jennifer Landa）指出。

食物會影響下體的氣味之外，也會影響下體的健康。比方健康的陰道是酸性的，酸鹼值在3.5～4.5之間，它會受到運動、壓力、性行為的影響，也會受食物影響。

原味優酪乳。（圖片來源：pixabay）

原味優酪，就被認為是「私密處友善食物」。因為優酪裡含有一種嗜酸乳桿菌的細菌，可以幫助保持陰道的pH值保持在健康的酸性範圍內，從而降低陰部受到念珠菌和其他類型細菌感染的風險。其他發酵食物，像泡菜，也有助於陰道保持適當的pH值平衡。

此外，大家都知道蔓越莓汁可以預防和緩解泌尿道感染，因為蔓越莓含有原花青素（PAC），可以讓膀胱對大腸桿菌更具抵抗力；蔓越莓汁對預防陰道感染也有一定的功效，但要注意，不要買到含糖的蔓越莓汁。

喝水對保持陰道健康也非常重要；就像缺水會造成皮膚乾燥一樣，缺水也會導致陰部皮膚乾燥或發癢，容易受到感染，攝取足夠的水份，不但有助於保持陰道濕潤，也有助於在細菌有機會造成感染之前，就藉著頻繁的排尿，把細菌沖洗掉。

此外，多吃含有異黃酮的大豆製品，可以緩解荷爾蒙變化引起的陰道乾燥。

要注意的是，陰道容易受細菌感染的女性，要減少糖份攝取，因為糖會改變陰道的pH值，促進陰道中細菌的生長。

(中時電子報)