5G時代到來，諾基亞一直沒什麼動靜，直到最近才有消息稱，諾基亞的首款5G手機型號為諾基亞8.3 5G PureView，顯然拍照也將是一大亮點，定位也偏高階。此外，諾基亞還在開發一款低成本、入門級的5G手機，型號「諾基亞7.3」，處理器採用的是聯發科天璣800系列，但不確認是天璣800還是天璣820。

不過也有說法稱，諾基亞7.3還在原型機階段，其中一款甚至沒有5G，同時也不排除採用高通驍龍處理器的可能。

另外，諾基亞5G手機即便採用聯發科天璣平台，也不會在今年上市，而是要等到明年初，只是半年之後，天璣800的規格可能就會有些落後了，當然在入門機上這不是問題，而且屆時成本正好會更低。

聯發科天璣系列目前有天璣1000、天璣1000L、天璣1000+、天璣800、天璣820五款型號，其中天璣800採用7奈米製造，集成四個2.0GHz A76、四個2.0GHz A55 CPU核心，集成Mali-G77 MC4 GPU，支持5G雙卡雙待，已用於OPPO A92s、華為暢享Z。

(中時電子報)