國際油價近期好消息不斷，除了迎接解封行情帶來的需求復甦，OPEC+在6日開會時，也決議延長減產協議至7月底；同時，外媒報導，大陸的5月原油進口飆升至歷史新高，看似印證需求強力回升，不過也有專家認為，這次進口數據飆升只是因為原油處於低價，大陸進行戰略儲備而已。

外媒報導，根據大陸海關數據，5月份石油進口量激增至4797萬噸，換算每天約1134萬桶，約增14%，創下歷史紀錄。不過，牛津能源研究所大陸負責人Michal Meidan表示，大陸5月進口石油數據飆升，很可能是利用便宜的原油成本，進行機會性購買。因此，仍有分析師認為，大陸的復甦仍處於不穩定基礎上，隨著大陸煉油廠歲修旺季到來，買家會提前購買，進口有可能在下半年放緩。

除了大陸需求回升，OPEC+決議延長減產協議也被視為是油市的一大利多，但新加坡華僑銀行經濟學家Howie Lee指出，這項決定並沒有達到市場預期的延長3個月，若回顧幾個月前，當時OPEC與俄羅斯也是因為達成的協議讓市場不甚滿意，導致價格接連下挫。

不過，整體來看，隨著更多的企業和學校重新開放，以及各國的刺激計畫，能源需求確實在往上成長。國際油價今和緩上漲，紐約原油漲幅約在1%左右，截至台北時間下午16:30分，暫報39.94美元；布蘭特原油約漲逾1%，暫報42.84美元/桶。

(中時電子報)