遠傳電信(4904)、台達電子、台灣微軟三方攜手共同打造全國第一個5G智慧工廠。遠傳以「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）專長，搭配5G 80MHz連續頻寬，結合台達創新智慧設備以及微軟雲端實力，於台達桃園龜山廠生產線導入AGV無人搬運車、AOI瑕疵檢測設備、微軟雲計算、物聯網與混合實境科技三大應用，三強將優勢集結整合展現跨界綜效，將會是全國技術最創新、應用最全面、智能最領先的5G生產線。

遠傳總經理井琪表示，遠傳自4G時期，便已奠定紮實的物聯網應用基礎。在全台引頸期盼5G即將開台的時刻，遠傳早已為5G市場做好準備，將以5G低延遲、大連結的技術特性，擴大未來各產業應用領域。本次與台達、微軟等全球性策略夥伴緊密合作，可望開創電信產業新藍海，並帶動產業進入5G新紀元。

據資策會產業情報研究所(MIC)預估，全球5G製造市場將於2026年成長至420億美元，其中主要應用市場分別為設備監測、AGV/AMR與數位分身。遠傳2017年底即率先啟動全台第一個「NB-IoT物聯網生態圈」，近年積極運用「大人物」專長提供企業解決方案，今年初5G頻譜競標更展現發展5G當仁不讓的氣勢取得80MHz連續頻寬，持續深耕智慧工廠、智慧醫療、智慧交通、智慧家庭等領域。

預計於台達桃園研發中心展示間打造的5G智慧示範場域，將運用的AGV無人搬運車，透過5G訊號與管理平台交換資料，於生產過程中建立智慧物流調度系統，穩定執行物流搬運工作，大幅縮減物料搬運次數以及人力成本，並依據監測資訊即時下達指令，有效提高產能。

透過遠傳5G智慧工廠專網，於產線佈建同一網路，利用5G低延遲特性，資料不需經多節點即可回傳，大幅降低傳輸時間，經由遠傳資安等級設計，更能有效監控網路，提供企業最安全的服務。本次三強跨界聯手，遠傳以自身5G企業專網，結合台達創新智慧設備以及微軟雲端加AIoT科技，以最創新的技術打造5G垂直場域，為智慧製造劃下一道新舊時代的分界線。

(時報資訊)