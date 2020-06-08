兆豐金(2886)公布5月獲利，在全球經濟動能略見回升下，5月稅後盈餘29.91億元，前5月稅後盈餘為83.58億元，EPS為0.61元。兆豐金表示，前5月獲利83.58億，較去年同期仍有近40億元落差，年減33%，今年獲利要和去年持平會相當吃力。

據了解，兆豐金工會，已經提出要求調整金控全年預算，但基於下半年情況仍不明朗，公司將觀察2~3個月再決定是否調降全年財務預算。

兆豐金旗下各子公司5月獲利如下：兆豐銀25.71億元，兆豐證1.39億元，兆豐票2.32億元，兆豐產0.66億元。

兆豐金表示，今年3月應該是低點，4月、5月已經看到重啟獲利動能。銀行端的各項獲利中，因紓困使利息淨利益略為下滑，但財務操作得宜，略為抵銷利差的縮窄。

展望下半年，兆豐金認為要觀察2項指標：一、市場信用風險是否可控。二、股市能否維持平穩。若2項指標都能維持正向，則有利於下半年的獲利展望。

至於工會指出調整預算，主要是涉及到獎金發放，若是達到預算數，則發放2~2.6個月獎金；但若沒達成，就僅有1個月獎金。由於勞工董事已經提出希望能調降全年預算數，兆豐金也會視情況再檢討。

(時報資訊)