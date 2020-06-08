豐藝（6189）國內第三次無擔保轉換公司債（61893）今（8）日上櫃掛牌。雖競價拍賣期間，受前後承銷的初次上櫃的昇佳電子（6732）及初次上市的ABC-KY（6598）兩檔股票資金凍結影響，以致影響市場參與競拍可轉換公司債熱度，但在順利完成債款募集後，次級市場投資人踴躍承接，可轉換債今日收盤在104.9元。

群益金鼎證券執行副總裁張嘉紋表示，競價拍賣承銷方式於新股上市櫃案中已行之多年，國內轉換公司債（CB）自去年度開始多家發行公司改採取競價拍賣進行承銷，競價拍賣提供一般投資人於初級市場公開取得CB機會，投資人以美國標方式決定CB發行價。

投資債信良好的CB除享有債券到期還本的保障，同時享有普通股上漲增值機會，遇發行公司除權息，權息價值也會照特定公式計入而反應在可轉換股數的增加，投資CB也視同享有股票配股或配息之殖利率，相較於IPO申購之樂透成分，CB競拍更易於精算及掌握得標張數及成本，CB次級市場亦相對安定及抗跌，值得投資人理性思考作為資產配置項目。

(工商 )