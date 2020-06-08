新冠肺炎疫情衝擊全球汽車產業，智伸科技雖併購旭申國際，卻無法單靠醫療及電子相關零組件訂單，彌補汽車動力及安全零組件訂單衰退部分，5月及前5月合併營收都出現衰退。智伸科希望歐美各國陸續解封，汽車廠陸續復工，汽車動力及安全零組件出貨逐漸回溫。

智伸科今（8）日公布5月合併營收4.36億元，比去年同期衰退32.25％；前5月累積合併營收24.78億餘元，較去年同期衰退19.90％。

智伸科表示，新冠肺炎病毒疫情蔓延，短期影響智伸科業務接單、出貨時程及產能調配。隨著疫情預計逐漸獲得控制，生產逐漸回到以往正常軌道。尤其，台灣旭申廠4、5月歐美地區汽車產業供應鏈感受到主要客戶因疫情影響拉貨緩慢，目前對汽車關鍵零組件拉貨力道預計會逐月提升，加上電子、醫療等相關零組件維持良好的訂單能見度，可提升智伸科在大陸東莞、嘉善、台灣旭申三個生產基地的整體產能。

智伸科指出，中國大陸已釋出多項購車補貼，藉以刺激消費者買氣；歐洲地區政府在疫情放緩後，也相繼針對汽車產業祭出援助計畫，其中，德國、法國政府分別表示將投入50億及88億歐元，援助汽車產業，有望帶動消費者需求逐月回升，同時大力推進電動化、節能減碳等技術進程，對創造智伸科旗下多款引擎與傳動系統中的汽車關鍵零組件有利的業務拓展空間。

智伸科指出，智伸科可望隨著主要客戶拉高產能稼動率滿足品牌車廠需求，進而創造集團良好訂單能見度與出貨表現外，也積極計畫與旭申國際展開整合後之互補極大效益，為打造智伸科成為更多品牌車廠不同新車款供應鏈，強化研發與量產技術能力，全力衝刺整體營收與獲利。

智伸科指稱，隨著疫情逐漸舒緩且全球各地陸續解封，主要客戶拉貨力道，預計會逐漸回到過往水準，大環境不確定性因素雖然存在，但智伸科將密切與客戶協調後續出貨時程、掌握在手訂單保持在良好能見度，挹注智伸科今年整體營運，有望逐季回升。智伸科也會持續專注開發新技術，應用在高附加價值的利基型產品，同時加速進行完成產線多元認證，以因應後疫情時代面對產業鏈重新洗牌的可能性，憑藉高度競爭力，持續搶占新車銷售市佔率，以期創造公司整體營運長期穩定的成長動能。

(工商 )