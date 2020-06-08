受到新冠肺炎衝擊，國際精品估今年至少衰退400億歐元，而執行內部裝潢的紅木-KY(8426）8日股東會，獨立董事簡敏秋指出，對下半年度的營運情況保持謹慎樂觀，傳統下半年度為精品產業展店旺季，預估業績將優於上半年度。

紅木-KY2019年度合併營收16.54億元、每股稅後盈餘0.59元，較去年同期分別成長9.82%、120.41%；相較於前一年度，2019年度獲利狀況已有提升，整年業績變化是呈現先蹲後跳，主要動能來自亞洲市場；尤其是東南亞，東協新興市場受惠於經濟實力增強，實質購買力起飛，使得高端消費快速崛起，且中國市場的業績也漸有起色。

唯2020年初爆發無預期的全球流行性疫情(COVID-19)，導致百業蕭條、消費端全面緊縮，影響所及造成品牌客戶展店遞延、改裝計畫趨緩，使得紅木-KY上半年度整體業績較原本預期的衰退。紅木-KY強調，對下半年度的營運情況保持謹慎樂觀，傳統下半年度為精品產業展店旺季，預估業績趨勢將逐步優於上半年度；惟未來營收、獲利的成長動能端視本次疫情的影響程度而定。

紅木-KY上半年子公司配合新加坡延長管制措施暫時停工至6月1日，全員居家辦公，並通知客戶及供應商調整進出貨時間，而馬來西亞子公司亦配合政府停工延至5月12日。紅木指出，疫情導致全球消費端緊縮，影響所及造成品牌客戶展店遞延、改裝計畫趨緩，預期將讓上半年業績較原本預估的衰退。

(工商 )