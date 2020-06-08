對於新竹市某體育校隊一案，新竹市長林智堅表示，教育處長請辭獲准，教練解聘，校長、主任分別記過處分，該體育隊即日起解散。

林智堅指出，首先要向關心上週體育校隊一案的市民朋友與網友們，表達歉意，很抱歉讓大家擔心了。他非常在乎孩子的權益以及身心靈的發展狀況，無論是受害者或是加害者都處於青少年發展階段，他們需要更多的輔導機制以及相關保護不受二度傷害。因此他在上週也責成秘書長成立專案調查小組，用四天的時間調查行政程序以及訪談當事同學，以釐清相關事實，同時檢討現行體育班的管理措施以及校安通報機制。

根據專案小組針對校方管理以及球員間的輔導訪談釐清案發經過，經過四天的調查，新竹市將進行以下作為：

一、教育處長請辭獲准。而校方在管理工作上確有疏失，該校教練未善盡輔導學童及通報之責，上週已將教練解聘，校長、主任分別記過處分。

二、為了維護球員的安全以及確保不受案件影響及標籤化，該體育隊即日起解散。針對隊員的心理輔導已在進行中，同時將協助體育專長學生們的後續發展。

三、新竹市府將記取教訓痛定思痛，全面檢視並改革體育校隊的管理機制，把孩子的身心健全發展擺第一，杜絕憾事再次發生。將啟動兩項改革措施，讓全市的體育校隊發展更加健全。

1.市府將訂定體育班管理要點，邀請外部專家學者進行訪視評鑑，並建立體育班成立的淘汰機制。

2.球隊日常運作應回歸校方的管理機制，落實權責相符，避免外部因素影響。

發生這樣的憾事，責無旁貸，希望在大人的努力之下，未來不會再發生相同的遺憾。

(中時電子報)