後疫情時期全台拚振興，北市府3月起推出企業融資紓困措施，至5月底已核准3億5493萬元融資貸款，北市產業發展局今進一步宣布，將放寬北市融資紓困措施申請條件，完成設立登記並實際營業1年以上的中小企業即可申請，擴大協助中小企業盡早走出疫情衝擊。

產發局統計，3月1日推動的企業融資紓困措施，兩項專案貸款截至5月底已受理646件融資申請案，核准438件，核准金額達3億5493萬元萬元。

產發局指出，此次北市企業融資紓困措施中，最受企業或商家青睞的是「簡易貸」，為降低企業申辦門檻，凡申請北市中小企業貸款金額120萬元以內者，提供「申請簡易」、「加速審核」、「三個月本金寬限期」，並享有利息補貼，獲貸後的前6個月僅需負擔0.92％的超優惠低息，因此目前申貸中小企業貸款近8成均為簡易貸案件。

產發局長林崇傑局，為強化紓困成效，即日起特別將北市中小企業貸款申辦條件門檻再次調降，將原符合中小企業認定標準的公司、商業及有限合夥，或免辦理商業登記的小規模商業並有稅籍登記，依法於北市完成設立登記且實際營業2年以上條件者，放寬至實際營業1年以上即可申請。

產發局表示，歡迎需要的相關企業伙伴，洽詢台北市產業服務單一窗口，撥打專線：02-27208889或1999轉6627王小姐、1229許小姐。

(中時 )